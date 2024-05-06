Не Шмигаль і навіть не міністри: хто отримує найбільшу зарплату в Кабміні

З цих сум вже відняли податки

Кабінет міністрів Україну опублікував заробітні плати своїх чиновників за квітень 2024 року. Як виявилося, прем’єр-міністр отримує у своєму ж відомстві не найвищу зарплатню.

Про це свідчать дані з офіційного сайту Кабміну. Відповідно до них, фактичні заробітні плати чиновником Кабінету міністрів (вже з вирахуваними податками, включеними відпускними тощо) складають:

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль — 77 404 грн;

Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко – 72 207 грн;

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина – 80 842 грн;

Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук – 77 404 грн;

Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров – 77 404 грн;

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков — 77 404 грн;

Міністр Кабінету міністрів Немчінов Олег — 72 196 грн;

Держсекретар Олександр Ярема — 110 128 грн;

Перший заступник держсекретаря – Костянтин Мар’євич – 82 357 грн;

Заступник держсекретаря – Войтович Олег – 99 735 грн;

Заступник держсекретаря – Полянський Павло – 92 165 грн;

Заступник держсекретаря – Яременко Ігор – 102 576 грн;

Заступник держсекретаря – Федорчук Володимир – 102 707 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп розповіла, наскільки реальним є підвищення зарплати вчителям.