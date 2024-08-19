С премьером не общался 2,5 года: мэр областного центра сделал неожиданное признание

Однако есть коммуникация с ОП

Мэр Хмельницкого Александр Семчишин заявил, что у местного самоуправления города есть дефицит общения и коммуникации с центральными властями. Лично он не общался с премьер-министром Денисом Шмыгалем с начала полномасштабного вторжения.

Об этом городской голова рассказал в интервью "Телеграфу" — "Возможна ли зима без отключений? Как Хмельницкий готовится к возможному блекауту и внедряет разделенную генерацию", отвечая на вопрос об отношениях с центральной властью.

Нет возможности для диалога

"У нас (местного самоуправления. — Ред.) есть дефицит общения и коммуникации с центральной властью. Для вашего понимания: после 24 февраля 2022 года я ни разу не общался с премьером . Только на каких-то больших мероприятиях, где нет возможности для диалога, нет возможности быть услышанным. Это правильный подход со стороны правительства? – спрашивает Семчишин.

Он считает, что хотя бы раз в квартал Кабмин должен инициировать проведение рабочих встреч с городскими головами. Тогда, как говорит мэр города, могли строить диалог.

"Когда рассматривали вопрос изъятия НДФЛ в общий бюджет, то на встречу в Кабмин позвали четырех городских голов. Меня — нет. Возможно, потому что я бы задавал неудобные вопросы. Но когда у тебя в один момент забирают 1,245 млрд гривен, то ты должен понимать, почему так происходит. И должен иметь возможность привести свои аргументы», – рассказывает городской голова.

Отношения с Офисом президента

Если брать офис президента, то Семчишин говорит, что у них деловые отношения. Никакого напряжения он не ощущает.

"Есть коммуникация на уровне Алексея Кулебы (заместитель председателя ОП, курирует региональную политику Офиса. — Ред.), до этого была рабочая коммуникация на уровне Кирилла Тимошенко (ранее занимал эту должность. — Ред.). Нормальная коммуникация и на уровне области", – говорит он.

Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов спросил Семчишина о его реакции на решение правительства по переводу НДФЛ в центральный бюджет.

"Когда у тебя забирают 1,245 млрд грн из бюджета города, то как ты будешь на это реагировать?", — мэр в ответ задал вопрос.

Ранее Телеграф писал, что премьер-министра Дениса Шмыгаля обвинили в блокировании строительства защиты для энергетики.