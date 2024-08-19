Готуйте павербанки: о котрій годині в Україні 19 серпня вимикатимуть світло

Відключення будуть на чотири години

В Україні 19 серпня повернули графіки відключення світла. Це пов'язано зі спекою, оскільки через це споживання електроенергії продовжує зростати.

Про це повідомили у пресслужбі Укренерго. Зазначається, що станом на 09:30 цього дня рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день.

"Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 17:00 до 21:00 вживатимуться заходи щодо обмеження споживання для всіх категорій споживачів, окрім критичної інфраструктури та підприємств, які оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб", — йдеться у повідомленні.

У зазначений годинник буде застосовуватись одна черга відключень. Графіки для кожних областей опубліковані на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Хто ще залишається без світла 19 серпня

Через наслідки негоди: є знеструмлення у Київській та Івано-Франківській областях.

Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Сумській, Харківській областях.

З технічних причин знеструмлено споживачів у Вінницькій, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з настанням опалювального періоду ситуація із відключеннями світла в Україні може значно погіршитися.