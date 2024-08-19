Готовьте павербанки: в какие часы в Украине 19 августа будут выключать свет

Отключения будут на четыре часа

В Украине 19 августа вернули графики отключения света. Это связано с жарой, так как из-за этого потребление электроэнергии продолжает расти.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго. Отмечается, что по состоянию на 09:30 этого дня уровень потребления на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день.

"Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме – сегодня с 17:00 до 21:00 будут применяться меры по ограничению потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд", — говорится в сообщении.

В указанные часы будет применяться одна очередь отключений. Графики для каждых областей опубликованы на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Кто еще остается без света 19 августа

Из-за последствий непогоды: есть обесточивание в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Харьковской, областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Винницкой, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с наступлением отопительного периода ситуация с отключениями света в Украине может значительно ухудшиться.