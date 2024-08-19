Готовьте павербанки: в какие часы в Украине 19 августа будут выключать свет
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Отключения будут на четыре часа
В Украине 19 августа вернули графики отключения света. Это связано с жарой, так как из-за этого потребление электроэнергии продолжает расти.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго. Отмечается, что по состоянию на 09:30 этого дня уровень потребления на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день.
"Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме – сегодня с 17:00 до 21:00 будут применяться меры по ограничению потребления для всех категорий потребителей, кроме критической инфраструктуры и предприятий, оплачивающих более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд", — говорится в сообщении.
В указанные часы будет применяться одна очередь отключений. Графики для каждых областей опубликованы на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.
Кто еще остается без света 19 августа
Из-за последствий непогоды: есть обесточивание в Киевской и Ивано-Франковской областях.
Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Харьковской, областях.
По техническим причинам обесточены потребители в Винницкой, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с наступлением отопительного периода ситуация с отключениями света в Украине может значительно ухудшиться.