Можете видихати: українські прізвища, які помилково відносили до російських
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Деякі з них утворені від української форми імені
Українські прізвища мають різноманітне походження, деякі з них вказують на ремесло предків, а інші на особливості зовнішності. Проте є й ті родові імена, які помилково вважають російськими.
Як зазначив мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища", є певні суфікси, які усі помилково відносять до російських прізвищ.
Зокрема це -ов(-ова) та -ев(-ева), але вони є й в українській мові і не завжди вказують та іноземне походження родового імені. Тобто українські прізвища з такими суфіксами також будуть українськими.
"Тільки в деяких випадках передсуфікальна частина може вносити диференціацію, вказуючи на їхнє українське чи російське походження", — пише Редько.
До таких родових імен відносять:
- Грицайов;
- Грицьков;
- Довбишов;
- Дроздов;
- Іськов;
- Каськов;
- Охремов;
- Панасов;
- Тимков;
- Шевцов;
- Якимов.
Деякі з цих прізвищ утворені від української форми імені або від української загальної назви, якої немає в російській мові, тому їх українське походження безсумнівне.
Нагадаємо, серед українських родових імен виділяють смачні прізвища. Їх давали не тільки тим, хто любив смачно поїсти, а й готувати.
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