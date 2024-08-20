Можете видихати: українські прізвища, які помилково відносили до російських

Деякі з них утворені від української форми імені

Українські прізвища мають різноманітне походження, деякі з них вказують на ремесло предків, а інші на особливості зовнішності. Проте є й ті родові імена, які помилково вважають російськими.

Як зазначив мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища", є певні суфікси, які усі помилково відносять до російських прізвищ.

Зокрема це -ов(-ова) та -ев(-ева), але вони є й в українській мові і не завжди вказують та іноземне походження родового імені. Тобто українські прізвища з такими суфіксами також будуть українськими.

"Тільки в деяких випадках передсуфікальна частина може вносити диференціацію, вказуючи на їхнє українське чи російське походження", — пише Редько.

До таких родових імен відносять:

Грицайов;

Грицьков;

Довбишов;

Дроздов;

Іськов;

Каськов;

Охремов;

Панасов;

Тимков;

Шевцов;

Якимов.

Деякі з цих прізвищ утворені від української форми імені або від української загальної назви, якої немає в російській мові, тому їх українське походження безсумнівне.

Нагадаємо, серед українських родових імен виділяють смачні прізвища. Їх давали не тільки тим, хто любив смачно поїсти, а й готувати.

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