Можете выдыхать: украинские фамилии, которые ошибочно относили к русским
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Некоторые из них образовались от украинской формы имени
Украинские фамилии имеют разное происхождение, некоторые из них указывают на ремесло предков, а другие на особенности внешности. Однако есть и те родовые имена, которые ошибочно считают русскими.
Как отметил языковед Юрий Редько в своей работе "Современные украинские фамилии", есть определенные суффиксы, которые все ошибочно относят к русским фамилиям.
В частности, это -ов(-ова) и -ев(-ева), но они есть и в украинском языке и не всегда указывают на иностранное происхождение родового имени. То есть, украинские фамилии с такими суффиксами также будут украинскими.
"Только в некоторых случаях предсуфикальная часть может вносить дифференциацию, указывая на их украинское или российское происхождение", — пишет Редько.
К таким родовым именам относят:
- Грицайов;
- Грицьков;
- Довбишов;
- Дроздов;
- Іськов;
- Каськов;
- Охремов;
- Панасов;
- Тимков;
- Шевцов;
- Якимов.
Некоторые из этих фамилий образованы от украинской формы имени или от украинского общего названия, которого нет в русском языке, поэтому их украинское происхождение без сомнений.
Напомним, среди украинских родовых имен выделяют вкусные фамилии. Их давали не только тем, кто любил вкусно поесть, но готовить.
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