Бойко, Поліщук, Мазур: лише одиниці вгадають, що поєднує ці прізвища і що вони означають

Ці прізвища трапляються досить часто серед громадян нашої країни.

Українські прізвища часто походять від професій наших предків, їх рис характеру або інших деталей, що запам’ятовуються. Але мало хто знає, що деякі прізвища є етнонімами, тобто вони належали тій чи іншій етнічній групі.

"Телеграф" розповість, які три найпоширеніші прізвища належать до етнонімів і що вони означають.

До списку 100 найпоширеніших в Україні прізвищ входять також Бойко (83 195 носіїв), Поліщук (53 100 носіїв) та Мазур (29 562 носії). Вони належать до мікроетнонімів.

Мікроетнонім — це назва маленького етнічного об’єднання або окремих частин народу з певною етнічною самосвідомістю (наприклад, бойки або лемки).

Прізвище Бойка походить від етнічної групи бойки, також може означати рису характеру людини — жвава, енергійна, пробивна. За інформацією порталу "Рідні" найбільша кількість людей з таким прізвищем проживає в Києві — 5 795 осіб, у Харкові — 1921 особа, Дніпрі — 1521, Кривому Розі — 1470 та Одесі — 1466.

Українське прізвище Поліщук буквально означає "мешканець Полісся". Це географічний регіон, який розташований на території сучасної України, Білорусі, Польщі та частково Росії. Найбільше людей з таким прізвищем проживає у Києві – 4719 осіб, Вінниці – 1412 осіб та Одесі – 1205 осіб.

А прізвище Мазур одночасно має як українське, так і польське коріння, каже мовознавець Олександр Авраменко. На північному сході Польщі проживає велика етнічна група поляків, яких називають мазурами або мазурами (подвійний наголос). Вони говорять на одному з польських діалектів, тому таке прізвище мали вихідці з цієї етнічної групи.

Найбільша кількість людей з таким прізвищем проживає у Києві — 1831 особа, Вінниці — 960 осіб, Львові — 942 особи та Хмельницькому — 829 осіб.

Також "Телеграф" розповідав про те, як виникло прізвище Руденка в Україні і що воно означає. Це прізвище входить до 20 найпоширеніших у нашій країні.