Ухилянтам напружитися: ТЦК отримає доступи до особливих даних реєстрів

Відомі стануть і дані тих, хто за кордоном

Поки чоловіки, які мають право на відстрочку від армії, готують документи до ТЦК, частина військовозобов'язаних взагалі не відзначена в документах установи. Нещодавні експериментальні зміни покликані це виправити.

Про них розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Вона зазначила, що чоловікам від 16 до 60 років слід розуміти, що їхні дані актуалізують у реєстрі "Оберіг". Зроблять це на основі даних інших реєстрів:

Державної міграційної служби,

Міністерства юстиції,

Державної прикордонної служби.

Це не тільки допоможе оновити дані, а й виправить ситуації, коли повістки приходили вже померлим людям. Ті, хто ніколи не ставав на військовий облік, проте отримував паспорт у вигляді ID-картки, закордонний паспорт тощо, будуть додані до реєстру "Оберіг". При отриманні паспорта, юнаків включатимуть в реєстр автоматично.

Адвокат Андрій Межирицький додає, що, на його думку, реєстри синхронізують, адже в реєстрі міграційної служби є всі громадяни України. Після порівняння, з’ясується, кого немає в реєстрі "Оберіг".

Раніше "Телеграф" розповідав, що за порушення правил військового обліку можна отримати чималий штраф. Він також накладається, якщо військовозобов’язана особа не стала на облік.