Уклонистам напрячься: ТЦК получит доступы к особым данным реестров

Известны станут и данные тех, кто за границей

Пока мужчины, имеющие право на отсрочку от армии, готовят документы в ТЦК, часть военнообязанных вообще не отмечена в документах учреждения. Недавние экспериментальные изменения призваны исправить это.

О них рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. Она отметила, что мужчинам от 16 до 60 лет следует понимать, что их данные актуализируют в реестре "Оберег". Сделают это на основе данных других реестров:

Государственной миграционной службы,

Министерства юстиции,

Государственная пограничная служба.

Это не только поможет обновить данные, но и исправит ситуации, когда повестки уже приходили умершим людям. Те, кто никогда не становился на военный учет, однако получал паспорт в виде ID-карты, загранпаспорт и т.д., будут добавлены в реестр "Оберег". При получении паспорта юношей будут включать в реестр автоматически.

Адвокат Андрей Межирицкий добавляет, что, по его мнению, реестры синхронизируют, ведь в реестре миграционной службы есть все граждане Украины. После сравнения, выяснится, кого нет в реестре "Оберег".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за нарушение правил военного учета можно получить немалый штраф. Он также налагается, если военнообязанное лицо не встало на учет.