Некоторые из этих вариантов вы точно не слышали: как называть "достопримечательность" на украинском

"Достопримечательность" прочно вошло в украинский язык, но знаете ли вы, как правильно сказать это слово на украинском?

В украинском языке есть тенденция к использованию русских слов, часто вызванная отсутствием знания украинских соответствий. Эти "паразиты" не только усложняют общение, но и засоряют украинский язык, препятствуя его развитию.

Одним из таких "сложных" слов является русское "достопримечательность". В русском языке оно означает объект, место или вещь, обладающую культурной, исторической или архитектурной ценностью и привлекающей внимание туристов. Это могут быть музеи, монументы, природные резерваты либо другие важные локации.

Украинские соответствия

В украинском языке существует несколько вариантов, которым можно заменить слово "достопримечательность", в зависимости от контекста. Вот некоторые из них, согласно словарям:

Культурна пам'ятка: используют для описания объектов, имеющих значение для культуры.

Історична пам'ятка: указывает на объекты, имеющие историческую ценность.

Визначний об'єкт: общий термин для описания любого объекта, привлекающего внимание.

Пам'ятне місце: используют для описания мест, имеющих особенное значение.

Славна пам'ятка: подчеркивает популярность или важность объекта.

Варта уваги річ: указывает на то, что заслуживает внимания.

Могут еще быть варианты, как "цікавинка", "принада", "показне місце", а также диалектное "дивогляд". Как видим, это яркий пример того, что не всегда можно выполнить перевод с одного языка на другой одним словом. Иногда для точной передачи значения нужно использовать несколько слов или целую фразу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как называть украинским "полнолуние". Это слово тоже почти забыли.