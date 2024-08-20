П’ять прізвищ, які давали нахабним і хвалькуватим людям: дивіться, чи є ваше у списку

Деякі з цих родових імен досить поширені в Україні

Багато українських прізвищ говорять про характер наших предків, про їхні звички, позитивні та негативні якості. Наприклад, є родові імена, які давали нахабним і хвалькуватим людям.

Інформація про це була опублікована на сторінці "Товариство "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова м. Прилуки" у Facebook. Загалом таких прізвищ налічується п’ять.

Варто зазначити, що за звучанням цих родових імен відразу складно зрозуміти, що саме вони можуть означати.

Список прізвищ, які давали нахабним і надто хтивим людям:

Гергуль;

Гергун;

Гергуленко;

Гергель;

Гергелюк.

Всі ці прізвища походять від архаїчного гергеля, що має значення "гуска". Спочатку це було прізвисько для хвалькуватої й зухвалої людини, яке згодом стало родовим ім’ям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наші предки раніше давали певні прізвища людям, які відрізнялися своєю добротою. Ці люди завжди були готові допомогти іншим у скрутну хвилину. Загалом таких прізвищ в Україні налічується 20, і багато хто з них досить поширений у країні.