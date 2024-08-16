Як виникло прізвище Руденко: скільки в Україні її носіїв і де їх найбільше

Є навіть село з однойменною назвою

Деякі прізвища українців походять від імен, інші — від особливостей зовнішності її першого носія. До останніх належить й прізвище Руденко, яке посідає 18-те місце за поширеністю в Україні.

За даними генеалогічної спільноти "Рідні", зараз в Україні проживає 43 954 носії прізвища "Руденко". Найчастіше воно зустрічається на Наддніпрянщині. Найбільше носіїв цього прізвища проживає у Києві (3 838), Харкові (1 395), Дніпрі (1 357), Запоріжжі (1 000) та Кривому Розі (883).

Це прізвище зустрічається серед старшин Гетьманщини, православного духовенства, міщанства, єврейства, керівництва УРСР та депутатів ВРУ. Цікаво, що у Червоноградському районі Львівської області існує село під назвою "Руденко". За переписом 2001 року його населення становило 406 осіб.

В основі цього родового імені лежить прикметник "рудий". А суфікс -енко говорить про те, що так називали дітей людини з рудим кольором волосся. Раніше в Україні до рудого волосся ставилися як до недоліку. Нині такий забобон пішов у минуле.

Це прізвище має багато варіацій, які також утворені від прикметника "рудий":

Рудий,

Рудченко,

Рудів,

Рудич,

Рудський,

Рудик,

Руданський,

Рудь і т.д.

Раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища вказують на те, що предки мали особливий зв’язок із Богом. Людям, які служили у церкві та були священниками, давали відповідні родові імена.