"Ми не міністерство виплат": Жолнович зробила важливу заяву для українців

Завдання держави – створити умови, щоб кожна людина відчувала себе впевнено, самостійно, мала можливості для розвитку

Сприймати Міністерство соціальної політики виключно як міністерство виплат українцям не варто. Завдання відомства полягає у площині формування стійкості кожної людини. Тобто щоб кожен українець був самостійним.

Таку заяву зробила Мінсоцполітики Оксана Жолнович, пише "Укрінформ". За її словами, це не просто Міністерство, яке займається соціальними виплатами.

"Для мене було важливо почати змінювати філософію соціальної підтримки та соціальної політики. Мінсоцполітики – про супровід, про послугу, про людиноцентричність. Ми не "міністерство виплат", ми – міністерство, яке формує людську спроможність та стійкість кожної людини … Завдання держави – створити умови, щоб кожна людина відчувала себе впевнено, самостійно, мала можливості для розвитку", — пояснила Жолнович.

Вона також додала, що жодна держава у світі не прагне тієї чи іншої підтримки забезпечити 100% свого населення. Тоді виникає "ставлення залежності". Подібне ставлення було в Радянському Союзі, коли люди стояли в чергах по квартири, а держава маніпулювала — дати чи не дати.

Тому, як пояснила Жолнович, важливо, щоб фахівці соціальної сфери не просто формували виплати, а й справді допомагали людям.

"Якщо ми говоримо про сім’ю, де є, наприклад, люди з ігровою залежністю, виплата в такому разі точно не допоможе. Тут потрібно проводити психологічні консультації, шукати іншу мотивацію до життя та супроводжувати у тривалій реабілітації, включаючи послугу відновлення родинних стосунків", – пояснила Міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні 2024 року Мінсоцполітики оголосило про важливі зміни. Замість прожиткового мінімуму планується запровадити базову соціальну допомогу.