"Мы не министерство выплат": Жолнович сделала важное заявление для украинцев

Задача государства – создать условия, чтобы каждый человек чувствовал себя уверенно, самостоятельно, имел возможности для развития

Воспринимать Министерство социальной политики исключительно как "министерство выплат" украинцам не стоит. Задача ведомства заключается в плоскости формирования устойчивости каждого человека. То есть, чтобы каждый украинец был самостоятельным.

Такое заявление сделала Минсоцполитики Оксана Жолнович, пишет "Укринформ". По ее словам, это не просто Министерство, которое занимается социальными выплатами.

"Для меня было важно начать изменять философию социальной поддержки и социальной политики. Минсоцполитики – о сопровождении, об услуге, о человекоцентричности. Мы не "министерство выплат", мы – министерство, формирующее человеческую состоятельность и стойкость каждого человека… Задача государства – создать условия, чтобы каждый человек чувствовал себя уверенно, самостоятельно, имел возможности для развития", — объяснила Жолнович.

Она также добавила, что ни одно государство в мире не стремится той или иной поддержкой обеспечить 100% своего населения. Тогда возникает "отношение зависимости". Подобное отношение было в Советском Союзе, когда люди стояли в очередях за квартирами, а государство манипулировало — дать или не дать.

Потому, как объяснила Жолнович, важно, чтобы специалисты социальной сферы не просто формировали выплаты, а действительно помогали людям.

"Если мы говорим о семье, где есть, например, люди с игровой зависимостью, выплата в таком случае точно не поможет. Здесь нужно проводить психологические консультации, искать другую мотивацию к жизни и сопровождать в длительной реабилитации, включая услугу возобновления родственных отношений", – объяснила министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе 2024 Минсоцполитики объявило о важных изменениях. Вместо прожиточного минимума планируется внедрить базовую социальную помощь.