ВЛК визнала придатним, а хвороба є: юрист порадив, як діяти

Потрібно переконатися, що призов до армії здійснюється з порушенням правових процедур

Перед призовом на військову службу, чоловік повинен пройти ВЛК та отримати висновок про придатність. Існують випадки, коли за станом здоров'я громадянин не підлягає мобілізації, але його призивають до армії.

Що робити в таких ситуаціях, пояснив адвокат Дмитро Соловйов. За його словами, мобілізація особи з проблемами зі здоров'ям без належного медичного обстеження є грубим порушенням законодавства.

"Якщо людина з проблемами зі здоров'ям потрапила під "бусифікацію", та її намагаються призвати без проведення належної військово-лікарняної комісії, тобто не враховуючи її реальний діагноз, звичайно, це протиправно", — зазначив юрист.

Згідно з "Порядком мобілізації громадян" (Постанова Кабінету міністрів № 560), мобілізація має враховувати стан здоров'я людини. Тому переконайтеся, що призов до армії здійснюється з порушенням правових процедур.

Що робити, якщо вас намагаються незаконно мобілізували:

зберіть усі медичні документи, які підтверджують ваш діагноз. Це можуть бути виписки з історії хвороби, результати аналізів тощо;

напишіть офіційну заяву до ТЦК, в якій зазначте, що ви не згодні з рішенням про вашу мобілізацію та просіть провести повторний медичний огляд"

якщо повторний огляд не дав бажаних результатів, оскаржте рішення ВЛК у вищій інстанції або в суді.

Юрист рекомендує слідкувати за процесом апеляції та за необхідності контролювати, щоб рішення було розглянуте та виконане.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку на ВЛК, якщо вже подав заяву на відстрочку. Поки комісія розглядає вашу заяву, ви маєте право не з’являтися в ТЦК по повістці.