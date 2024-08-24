Привезли ковдри на руїни: білоруський депутат разом із ватажком "днр" приїхали до Авдіївки

Україна поки що на поїздку білоруського чиновника не відреагувала

Російські маріонетки продовжують піаритись на руїнах зруйнованих українських міст. Цього разу участь у шоу взяли представники бойовиків "днр" та білоруський депутат.

Відповідним відео поділився ватажок бойовиків "днр" Денис Пушилін. Він із делегацією 24 серпня відвідав Авдіївку, яка була практично зруйнована під час тривалих бойових дій.

Він зазначив, що разом із ним до Авдіївки приїхав перший секретар Центрального комітету білоруського республіканського союзу молоді (БРСМ), член верхньої палати парламенту Білорусі Олександр Лук’янов. Україна поки що не відреагувала на поїздку чинного чиновника сусідньої країни на окуповану територію

На відео видно, як колаборанти відвідують мешканців однієї зі зруйнованих багатоповерхівок та привозять їм ковдри на зиму. Тим часом Лук’янов привіз ікону для місцевого храму.

Варто зазначити, що БРСМ вже відзначилась у процесах примусової депортації та ідеологічної обробки українських дітей із окупованих територій. Через це з 24 червня 2024 року організація перебуває під санкціями ЄС.

Як повідомлялося раніше, наприкінці липня в Авдіївці було зафіксовано епідемію холери, після чого місто закрили на в’їзд та виїзд. Причиною спалаху могла стати бездіяльність окупаційної адміністрації у процесах розбору завалів, під якими можуть залишатися тіла загиблих людей.