Привезли одеяла на руины: беларусский депутат вместе с главарем "днр" приехали в Авдеевку

Украина пока на поездку беларусского чиновника не отреагировала

Российские марионетки продолжают пиариться на руинах разрушенных украинских городов. На этот раз участие в шоу приняли представители боевиков "днр" и беларусский депутат.

Соответствующим видео поделился главарь боевиков "днр" Денис Пушилин. Он с делегацией 24 августа посетил Авдеевку, которая была практически разрушена в ходе длительных боевых действий.

Он отметил, что вместе с ним в Авдеевку приехал первый секретарь Центрального комитета белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), член верхней палаты парламенты Беларуси Александр Лукьянов. Украина пока не отреагировала на поездку действующего чиновника соседней страны на оккупированную территорию

На видео видно, как коллаборанты посещают жителей одной из разрушенных многоэтажек и привозят им одеяла на зиму. Лукьянов тем временем привез икону для местного храма.

Стоит отметить, что БРСМ уже отметилась в процессах принудительной депортации и идеологической обработке украинских детей из оккупированных территорий. Из-за этого с 24 июня 2024 года организация находится под санкциями ЕС.

Как сообщалось ранее, в конце июля в Авдеевке была зафиксирована эпидемия холеры, после чего город закрыли на въезд и выезд. Причиной вспышки могло стать бездействие оккупационной администрации в процессах разбора завалов, под которыми могут оставаться тела погибших людей.