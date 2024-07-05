"Відсіювальний" тест для аспірантів: хто може лишитись відстрочки восени

Їм доведеться скласти тест на знання двох мов

Аспіранти-українці під час загальної мобілізації мають право на відстрочку. Однак вони повинні пройти тестування з англійської та української мови вже восени цього року.

За результатами тесту буде видно, хто вступав у ВИШ тільки з метою ухилення від призову. Про це розповів Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в ефірі й пояснив деталі тестування для аспірантів, передає УНІАН.

"Тест буде складатися з двох частин – у 2024 році цей тест планується у жовтні-листопаді для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення. Якраз після закінчення половини науково-освітньої програми – власне її освітньої компоненти. Тест буде з української мови та англійської. Чому це важливий тест. Адже людина, яка навчається в аспірантурі – повинна, по-перше, розуміти тексти, вміти їх реалізувати. І, найголовніше, чому є текст з іноземної мови, тому що багато наукових досліджень – зазвичай знаходиться в іноземних виданнях", — роз'яснив Бабак.

За його словами, осінній тест не дає можливості відсіяти усіх аспірантів-чоловіків, які вступили у ВНЗ аби отримати відстрочку. Однак є інший плюс — можна виявити частину військовозобов'язаних, які мають вищезазначену мету.

"Ми бачили динаміку й у 2022 й у 2023 році за кількістю аспірантів, з їх збільшення і розуміємо, що це аномальна кількість – їх більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тому є припущення, що з 2022 року, через те, що в законі про мобілізацію всі аспіранти мали відстрочку від мобілізації, то це частково могло бути використано тими, хто хотів ухилитися від свого Конституційного обов'язку, а не займатися своїми науковими дослідження. Тому Кабмін ухвалив рішення, що в законі ми не вставляємо ці норми. А Кабмін має всі норми, аби перевірити знання аспірантів, які вступили після початку повномасштабного вторгнення", — резюмує Голова Комітету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з вчителів в Україні має право на відстрочку від мобілізації.