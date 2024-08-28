Зможете працювати під час відключень: які зарядні станції "потягнуть" ноутбук, смартфон і Wi-Fi

Українцям довелося знову замислитися про енергонезалежність

Після останнього масованого удару РФ українська енергосистема знову зазнає труднощів. Через це у всіх регіонах було запроваджено графіки відключення світла, а це актуалізувало для українців питання про енергонезалежність.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні та допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період. Для цього ми випустимо низку матеріалів, які допоможуть вибрати станцію "на будь-які випадки життя". Дізнатися про нові матеріали ви можете у цьому розділі сайту.

Саме в цьому матеріалі ми розглянемо сценарій, який дозволить вам залишатися на зв’язку і працювати, не помічаючи відсутності електроенергії.

Для цього ми візьмемо: LED-лампу (10 штук на чотири години роботи), смартфон (чотири години роботи), електроплита (ноутбук 4 години роботи), Wi-Fi з оптоволоконним конвертором (4 години роботи).

Згідно з нашими підрахунками, у середньому вся ця техніка за такого режиму роботи потребуватиме всього 372 Вт-год. А параметри вашої станції мають виглядати, як мінімум, так:

Станції, які відповідають цим запитам:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка зарядна станція потягне електроплиту, пральну та холодильник.