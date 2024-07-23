Потягне години роботи Starlink і не тільки: які зарядні станції підійдуть і для дому, і для фронту

Вони актуальні і для тилу, і для фронту.

В енергосистемі України зберігається складна ситуація, продовжують діяти графіки відключення світла. Прогнози на зиму дають мало приводів для оптимізму, і багато українців шукають альтернативні джерела енергії.

"Телеграф" розповідає про портативні зарядні станції, які актуальні і в побуті, і на фронті. Окрім недорогих варіантів, які допоможуть залишатися на зв’язку та перебувати у освітленому приміщенні в періоди відключень, є станції потужністю від 1000 до 2000 Вт-год. Вони можуть забезпечити години роботи Starlink або ноутбука.

Так, на годину роботи Starlink необхідно 50 Вт-год, на 8 — 400. Якщо від зарядної станції працюватимуть одночасно Starlink, ноутбук, планшет і смартфон, на 8 годин безперервної роботи всіх чотирьох приладів приблизно піде 1080 Вт-год.

Стільки енергії потрібно на 8 годин роботи Starlink

Стільки енергії потрібно на 8 годин роботи всіх чотирьох приладів

У продажу є станції від 1152 Вт-год, наприклад Bluetti АС180 з потужністю 1800 Вт. Вага така — 16 кг, вона має дві розетки. Ціна на неї коливається від 60 тисяч гривень до 65 тисяч. Є й потужніші — до 2000 Вт-год, від 2 до 4 розеток. Ціни відчутно вищі – наприклад, Jackery Explorer 2000PRO можна купити від 98 700 до 104 999 гривень.

Стільки енергії необхідно кожному з приладів на 8 годин роботи

Раніше "Телеграф" розповідав, яку зарядну станцію краще вибрати, щоб на періоди відключень світла до 4 годин мати можливість увімкнути вентилятор, холодильник та ноутбук.