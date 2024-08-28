Сможете работать во время отключений: какие зарядные станции "потянут" ноутбук, смартфон и Wi-Fi

Украинцам пришлось снова задуматься об энергонезависимости

После последнего массированного удара РФ украинская энергосистема снова испытывает трудности. Из-за этого во всех регионах были введены графики отключения света, а это актуализировало для украинцев вопрос об энергонезависимости.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая бы помогла пройти этот сложный период. Для этого мы выпустим ряд материалов, которые помогут выбрать станцию "на любые случаи жизни". Узнать о новых материалах вы можете в этом разделе сайта.

Конкретно в этом материале мы рассмотрим сценарий, который позволит вам всегда оставаться на связи и работать, не замечая отсутствия электроэнергии.

Для этого мы возьмем:LED-лампу (10 штук на четыре часа работы), смартфон (четыре часа работы), электроплита (ноутбук 4 часа работы), Wi-Fi c оптоволоконным конвертором (4 часа работы).

Согласно нашим подсчетам, в среднем вся эта техника при таком режиме работы потребит всего 372 Вт-час. А параметры вашей станции должны выглядеть, как минимум, следующим образом:

Станции, которые соответствуют данным запросам:

Напомним, ранее мы писали о том, какая зарядная станция потянет электроплиту, стиралку и холодильник.