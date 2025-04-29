Вартість оренди квартир у Києві досягла нових рекордів: скільки доведеться заплатити за житло у столиці тепер

Найближчим часом ціни навряд почнуть зменшуватися

Вартість оренди квартир у Києві знову зросла – станом на квітень 2025 року середня вартість зйому житла досягла нових рекордів. Найдорожче доведеться заплатити за трикімнатне помешкання, вартість якого у Печерському районі перевищила 66 тисяч гривень за місяць.

Згідно з аналітикою сервісу LUN, середня вартість 1-кімнатної квартири в Києві становить 17 500 гривень на місяць. Найдешевше таке житло винаймати у Деснянському районі – всього 9 000 грн. Серед інших доступних варіантів – передмістя столиці: Ірпінь (12 000 гривень), Бровари (11 500 гривень), Вишневе (12 000 гривень). Водночас у Печерському районі середня вартість оренди сягає 33 500 грн, у Шевченківському – 24 000 гривень, у Голосіївському – 20 000 тисяч.

Для двокімнатних квартир середня вартість оренди по Києву склала 27 700 гривень. Найдорожчі об’єкти були зафіксовані знову ж таки у Печерському районі – 46 000 грн, у Голосіївському – 30 000 грн, у Шевченківському – 31 000 грн. Найнижчі ціни у Деснянському районі – 11 000 грн, а також у Дніпровському та Святошинському – по 16 000 грн. У Броварах за двокімнатну квартиру доведеться заплатити в межах 13 500 грн.

На трикімнатні квартири попит теж зростає – середня ціна становить 45 900 грн. У Печерському районі доведеться викласти рекордні 66 900 грн, у Шевченківському – 52 300 грн, у Голосіївському – 41 000 грн. Найдешевше трикімнатне житло можна орендувати в Деснянському районі – 14 000 грн, а також у Святошинському (18 000 грн) та Дарницькому (21 300 грн).

Попит на квартири в Києві залишається високим, що підтверджується показником терміну здачі житла: в середньому квартира здається за 6 днів із моменту публікації оголошення.

Водночас українцям дедалі складніше дозволити собі оренду. Згідно зі статистикою ЛУН та Work.ua, оренда однокімнатної квартири в середньому забирає 62% зарплати, двокімнатної – 98%, а трикімнатної – 157%. Причинами зростання цін традиційно вважається високий попит на безпечніше житло у столиці, зростання комунальних витрат та експлуатаційних платежів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві 29 квітня можна було спостерігати незвичне атмосферне явище — гало. Навколо сонця утворилося яскраве світлове кільце, яке мешканці столиці активно фотографували та публікували у соцмережах.