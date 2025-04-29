Київ пів століття тому: який вигляд мало місто каштанів у 1970-х роках (фото)

Є речі, які не змінюються роками

У самому серці Києва зараз справжнє буяння весни. Повітря наповнене теплом і ароматом квітів, а головні герої цього сезону — київські каштани вже вкрилися білосніжними "свічками".

Якою столиця була пів століття тому, можна побачити на архівному фото Володимира Самохоцького, зробленому у 1979 році. Поглянувши на світлину, розумієш, що є речі, які навіть з роками не змінюються.

На фото зображено перехрестя на Хрещатику — головній вулиці міста. Листя каштанів щойно розпустилось, у повітрі витає весна. А на вулицях десятки киян, які неквапом прогулюються або чекають на транспорт.

Серед кадру — старі радянські тролейбуси, легковики, а також характерна для того часу радянська архітектура: монументальні будівлі, оформлені у стриманому стилі сталінського ампіру. Люди одягнені у яскраві, але стримані за кроєм речі — типовий стиль радянського міста.

На фасаді будинку видно символіку тогочасної епохи, що нагадує про панування комуністичної ідеології. Підземний перехід, з якого виходять пішоходи, — одне з перших свідчень модернізації інфраструктури Києва тих років.

Київ, 1979-й рік. Фото В. Самохоцького

У 1970-х роках Київ активно розбудовувався. З’являлися нові спальні райони, розвивалася мережа громадського транспорту. В ті роки будувалися метрополітен і нові магістралі. Водночас центр міста зберігав свою камерність — вулиці були заповнені пішоходами, а Хрещатик залишався головною вітриною столиці.

Хрещатик, 1970-ті роки. Фото з архіву Rosti Kałańczuk

Нагадуємо, у цьому році Київ святкуватиме своє 1543-річчя. День міста відзначатиметься 25 травня. Це свято традиційно припадає на останню неділю травня.

Раніше "Телеграф" писав, яким був Київ у 1990-х роках. Розпад СРСР та перші роки незалежності подарувала Києву не лише стрімкі реформи, а й ознаменувалася фінансовою кризою.