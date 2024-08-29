"А красти менше не пробували?": українці бурхливо відреагували на пропозицію 10-годинного робочого дня (відео)

Реакція соцмереж неоднозначна

Капітан ЗСУ та експерт з енергетичних питань Андрій Гнатуш запропонував подовжити робочий день. Він вважає, що правильно буде додати 2 години до стандартного восьмигодинного робочого дня.

Фахівець вважає, що ця зміна буде на користь нашої країни та її економіки. Про це Гнатуш заявив в етері телеканалу КИЇВ24.

"Українцям потрібно максимально мобілізуватись, розуміти, що війна їх торкається, і хто забув, той може в темряві посидіти, подивитись на чорні вулиці за вікном. Максимально долучатись до підняття обороноздатності. Я б взагалі на місці держави розглянув переведення з 8-годинного робочого дня на 10-годинний. 2 години працюємо на відновлення економіки країни: на енергетичні потужності, на ВПК, на все, що пов'язане з війною. У військовослужбовців цей тиждень 60-годинний, якби хто питав (за статутом)".

Реакція соцмереж

Українці по-різному сприйняли ідею Гнатуша. Одні підтримують цю пропозицію, інші висловлюються нейтрально. Для багатьох 10, 12 та навіть 14 годин робочого дня — реальність, тому "нічого нового". Є й противники підходу — вони вважають його нееефективним та несправедливим. Найбільше коментарів — у стилі "а красти перестати не пробували?". Публікуємо найцікавіші коментарі.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві пропонують цікаву вакансію. Це робота, на якій дають 65 тисяч зарплати, бронь від мобілізації та житло.