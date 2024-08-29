"А воровать меньше не пробовали?": украинцы бурно отреагировали на предложение 10-часового рабочего дня (видео)

Реакция соцсетей неоднозначна

Капитан ВСУ и эксперт по энергетическим вопросам Андрей Гнатуш предложил продлить рабочий день. Он считает, что правильно будет добавить 2 часа к стандартному восьмичасовому рабочему дню.

Специалист считает, что это изменение будет в пользу нашей страны и ее экономики. Об этом Гнатуш заявил в эфире телеканала КИЕВ24.

"Украинцам нужно максимально мобилизоваться, понимать, что война их касается, и кто забыл, тот может в темноте посидеть, посмотреть на черные улицы за окном. Максимально приобщаться к поднятию обороноспособности. Я бы вообще на месте государства рассмотрел перевод с 8-часового рабочего дня на 10-часовую. 2 часа работаем на восстановление экономики страны: на энергетические мощности, на ВПК, на все, что связано с войной.

Реакция соцсетей

Украинцы по-разному восприняли идею Гнатуша. Одни поддерживают это предложение, другие высказываются нейтрально. Для многих 10, 12 и даже 14 часов рабочего дня – реальность, поэтому "ничего нового". Есть и противники подхода – они считают его неэффективным и несправедливым. Большая часть комментариев — в стиле "а воровать перестать не пробовали?". Публикуем интересные реакции.

Ранее Телеграф также писал, что в Киеве предлагают интересную вакансию. Это работа, на которой дают 65 тысяч зарплаты, брони от мобилизации и жилье.