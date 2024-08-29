Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр – про покарання за спротив роботі ТЦК

Реакція на напади на військових — зокрема на представників ТЦК — давно має бути набагато жорсткішою. Ми вже догралися в толерантність.

Свою позицію висловлював вже не один раз: якщо працівник ТЦК порушує закон, має отримати покарання. Найчастіше так і відбувається, бо в армії в цьому плані все набагато швидше.

Але перешкоджання роботі військкоматів, блокування їх співробітників, якісь "рятувальні операції" по витягуванню з ТЦК ухилянтів, і тим більше збройні (!) напади — це теж прямі порушення закону, які дуже оперативно та максимально жорстко мають присікатись. Особливо враховуючи те, що зараз в ТЦК справді працює дуже багато військових після поранень.

Джерело: пост Жоріна у Telegram.