Ми вже догралися в толерантність - Максим Жорін
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Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр – про покарання за спротив роботі ТЦК
Реакція на напади на військових — зокрема на представників ТЦК — давно має бути набагато жорсткішою. Ми вже догралися в толерантність.
Свою позицію висловлював вже не один раз: якщо працівник ТЦК порушує закон, має отримати покарання. Найчастіше так і відбувається, бо в армії в цьому плані все набагато швидше.
Але перешкоджання роботі військкоматів, блокування їх співробітників, якісь "рятувальні операції" по витягуванню з ТЦК ухилянтів, і тим більше збройні (!) напади — це теж прямі порушення закону, які дуже оперативно та максимально жорстко мають присікатись. Особливо враховуючи те, що зараз в ТЦК справді працює дуже багато військових після поранень.
Джерело: пост Жоріна у Telegram.
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