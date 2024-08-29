Сразу на фронт никого не отправят: сколько длится подготовка мобилизованных

У кого-то обучение может затянуться на больше 2 месяца

Во время мобилизации, которая в Украине была продлена до 9 ноября, могут призвать на службу как имеющих военный опыт и наоборот. Сколько длится подготовка такого лица перед поездкой на ноль.

В настоящее время количество мобилизуемых лиц конфиденциально. Однако мужчин без опыта призывают на службу меньше, чем тех, кто имеет его, как сказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, передает New Voice.

По его словам, мобилизованные без опыта должны пройти обучение в центрах, говориться не только про базовую общевойсковую подготовку, которая проводится в течение одного месяца. Только после ее прохождения лицо отправляется на фронт. Однако следует отметить, что месяц обучения подходит тем, кому нужно получить базовый опыт, а не дополнительный.

В случае, если военный будет гранатометчиком, то период обучения занимает больше времени — полтора месяца.

Однако если говорится о еще более сложной специальности, то тогда человек учится еще месяц или до 45 дней дополнительно.

Поэтому, по словам Горбача, подготовка не имеющих опыта мобилизованных может длиться более 2 месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, есть ли в Украине потребность в объявлении дополнительной мобилизации со следующего месяца.