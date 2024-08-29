Не отдавайте детей в "ясли": как правильно назвать на украинском заведение, где ухаживают за малышами

Учите язык вместе с "Телеграфом"

Многие украинцы, которые раньше использовали русский язык, теперь активно работают над тем, чтобы улучшить свои знания украинского. Они начинают разговаривать на родном языке дома, на работе и в публичных местах, однако до сих пор в разговоре или письме можно услышать суржик, или российскую кальку, в частности, это касается слова "ясли".

"Телеграф" расскажет, как правильно употреблять это слово. А также о том, чем его лучше заменить.

Обратим ваше внимание, что слово "ясли" – это калька на русском языке . В украинском языке правильным будет слово ясла (укр).

"Ясл(а) детские — заведение, в котором осуществляется уход и воспитание детей до трех лет", — говорится в Академическом толковом словаре украинского языка СУЯ.

Примеры в литературе (укр)

Галя схудла й зблідла, до ночі засиджуючись в майстерні над проєктом міського мікрорайону, де має бути все — житлові будинки, школи, кіно, торговельний центр, сквери, дитсадки та ясла (Леонід Первомайський, Дикий мед, 1963, 4);

Мала сестра дітей у артільних яслах пильнує (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 48);

пильнує (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 48); Правління вирішило збудувати перш над усе пекарню, дитячі ясла (Василь Кучер, Трудна любов, 1960, 459).

Ранее "Телеграф" писал, как называют насекомое "кузнечик" на украинском языке в разных регионах.