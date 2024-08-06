Блогер, військовий журналіст та військовослужбовець ЗСУ Серж Марко (Олександр Карпюк) пояснив, чому не варто підганяти українських пілотів

Думки про F-16. Бачу реакцію на ці літаки в соцмережах типу "нарешті!", "ну тепер вони почнуть працювати!", "скоріше б!".

А в мене чомусь інша реакція. А саме — тільки б не поспішали.

Перевчити пілотів на F-16 — не так складно. Перевчити пілотів з обслугою, різними техніками, пілотами літака ДРЛВ та взаємодією — це вже складніше.

Інтегрувати це в Україні, яка під постійними обстрілами ракет — це дуже складно.

А при цьому всьому відразу вступати в бій і надіятись на результат — це неймовірно складно. З великою долею ризику. А в нас деякі люди в командуванні не завжди розуміють рамки реальних та досяжних завдань.

А саме від того наскільки правильно та безпечно інтегруємо авіацію в сучасне поле бою — і буде вирішувати результат в майбутньому.

Тому я б не вимагав завтра результату. Поспішати треба повільно.

І побажаємо нашим пілотам успіху, успіху в правильний час, при правильному плануванні.

Джерело: пост Марко у Facebook