Депутат Госдуми почав розповідати про шоу

Росія готова взяти участь у наступному саміті миру, але за умови, що їй чітко озвучать порядок денний. Про це заявив депутат Державної думи РФ Олексій Чепа.

Його слова цитують російські пропагандистські видання. За його словами, Україна нібито "робить з другого Саміту чергове шоу", що виглядає як чергова спроба Кремля знайти причини для того, аби не відвідувати конференцію.

Росія готова взяти участь у наступному саміті миру

"Сьогодні ми бачимо, що Україна робить з другого Саміту чергове шоу: немає ні чіткого порядку денного, ні нормальної організації заходу. А Росія не братиме участі без наявності конкретного порядку денного та обліку вимог, про які говорив президент країни", ― сказав Чепа.

Депутат зазначив, що досі Росія не почула жодної пропозиції, яка могла б її зацікавити. При цьому Україна отримає американські винищувачі F-16. Побідкався він і стосовно ударів по території Росії.

"Ми не чуємо жодної пропозиції, яка могла б нас влаштувати, зате бачимо постачання американських винищувачів F-16 і удари, що продовжуються, по російській території", ― сказав Чепа.

Зазначимо, що це в дусі росіян ― говорити про нібито готовність та одразу висувати ультимативні умови. Поки підручні Кремля розповідають про перемовини, насправді Росія хоче зірвати Другий саміт миру.

У кінці червня Лавров зробив цинічну заяву про переговори. За його словами, навіть якщо переговорний процес почнеться, бойові дії не припиняться.

Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала слова Зеленського про перемовини. Вона сказала, що не вірить президенту України.

Пізніше прессекретар Кремля Пєсков заявив про готовність до перемовин. Але одразу ж сказав про недовіру до української влади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленського примушують до переговорів з Путіним. Причина у складній ситуації на фронті. До того ж партнери не готові постачати більше зброї.