Кілька черг одночасно: як будуть відключати світло 30 серпня

Ситуація в енергетиці залишається складною

У п'ятницю, 30 серпня, в Україні продовжаться відключення електроенергії. Вони будуть застосовуватись протягом всієї доби.

Про це повідомили у компанії "Укренерго". Там зазначили, що з 18:00 до 21:00 будуть діяти три черги відключень, а з 6:00 до 9:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 — дві черги. В інший час доби буде застосовуватись одна черга відключень

Водночас у компанії наголосили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни. У в'язку з цим громадян закликали стежити за повідомленнями "Укренерго" та своїх обленерго.

Зазначимо, що всього графіки відключень мають три категорії: світло є (відзначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (відзначено світло-сірим). Загалом споживачі розділені на шість груп, у яких послідовно відключають світло.

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що всі електростанції, пошкоджені масованими російськими обстрілами, не вдасться відновити до зими. Однак цього року Україна матиме інструмент, який допомагає енергосистемі.