"У Києві так багато життя": зворушлива історія евакуйованої викладачки гри на фортепіано з Покровська

За словами жінки, щодня в місті стає все тривожніше

Російські окупанти все ближче просуваються до Покровська. Жителі змушені евакуюватися з міста, історію евакуйованої викладачки гри на фортепіано розповіли у мережі.

Про це у Facebook написав таксист та блогер Антон Корнійчук. Його попросила зустріти Катерину Василівну її колишня учениця.

"Антоне, тут у Києві так багато життя! Зовсім не відчувається війна. Стільки людей, стільки машин. Так незвично. У Покровську ж навпаки кожного дня людей стає менше… І оце поки я була в дорозі на моє місто кинули перший ФАБ 500", — розповіла жінка.

Вона вже на пенсії, проте продовжує працювати викладачкою з гри на фортепіано у Покровській музичній школі. Напевно, Катерина Василівна є дуже хорошим педагогом, адже між нею, та замовницею поїздки, Анастасією, теплі стосунки тримаються уже понад 20 років.

"Стася мені всю голову уже виїла, щоб я виїжджала. Вона ж за кордоном з перших днів повномасштабного, то їй здається, що в Покровську неможливо жити зараз. Бачить обстріли в новинах і думає, що це так постійно і у всьому місті. А воно ж не так ще. Все працює у нас. Вода, газ, електрика — все є. Хоч і стає тривожніше з кожним днем", — розповіла викладачка.

Вона додала, що якби не колишня учениця — не наважилася б на евакуацію. Адже Анастасія не лише переконала її виїхати з Покровська, але й запропонувала жити у своїй квартирі у Києві.

"Та я не знаю чи й наважилась, якби не Стася. Це ж десь треба було б жити. А коли маєш ключі від квартири у Києві, то чому ж? Можна і переселитись. Хоча все одно тривожно. Може, це ненадовго?", — сподівається пані Катерина.

Вона розповіла, що до останнього часу працювала з учнями офлайн та бачила дітей. Однак зараз у Покровську оголосили примусову евакуацію дітей. Проте музична школа продовжить свою роботу онлайн.

"У нас же оголосили примусову евакуацію дітей, то в будь-якому разі вживу вчити було б нікого. Але знаєте що приємно? Всі батьки в один голос сказали — ми з вами! Куди б вони не виїхали — діти продовжать займатися у мене онлайн. І це так приємно!", — поділилася думками Катерина Василівна.

Як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський провів Ставку з головнокомандувачем Сирським, за підсумками якої заявив, що Україна додатково посилить Покровський напрямок. Ситуація на сході залишається дуже напруженою.