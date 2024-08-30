"У Києві так багато життя": зворушлива історія евакуйованої викладачки гри на фортепіано з Покровська
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За словами жінки, щодня в місті стає все тривожніше
Російські окупанти все ближче просуваються до Покровська. Жителі змушені евакуюватися з міста, історію евакуйованої викладачки гри на фортепіано розповіли у мережі.
Про це у Facebook написав таксист та блогер Антон Корнійчук. Його попросила зустріти Катерину Василівну її колишня учениця.
"Антоне, тут у Києві так багато життя! Зовсім не відчувається війна. Стільки людей, стільки машин. Так незвично. У Покровську ж навпаки кожного дня людей стає менше… І оце поки я була в дорозі на моє місто кинули перший ФАБ 500", — розповіла жінка.
Вона вже на пенсії, проте продовжує працювати викладачкою з гри на фортепіано у Покровській музичній школі. Напевно, Катерина Василівна є дуже хорошим педагогом, адже між нею, та замовницею поїздки, Анастасією, теплі стосунки тримаються уже понад 20 років.
"Стася мені всю голову уже виїла, щоб я виїжджала. Вона ж за кордоном з перших днів повномасштабного, то їй здається, що в Покровську неможливо жити зараз. Бачить обстріли в новинах і думає, що це так постійно і у всьому місті. А воно ж не так ще. Все працює у нас. Вода, газ, електрика — все є. Хоч і стає тривожніше з кожним днем", — розповіла викладачка.
Вона додала, що якби не колишня учениця — не наважилася б на евакуацію. Адже Анастасія не лише переконала її виїхати з Покровська, але й запропонувала жити у своїй квартирі у Києві.
"Та я не знаю чи й наважилась, якби не Стася. Це ж десь треба було б жити. А коли маєш ключі від квартири у Києві, то чому ж? Можна і переселитись. Хоча все одно тривожно. Може, це ненадовго?", — сподівається пані Катерина.
Вона розповіла, що до останнього часу працювала з учнями офлайн та бачила дітей. Однак зараз у Покровську оголосили примусову евакуацію дітей. Проте музична школа продовжить свою роботу онлайн.
"У нас же оголосили примусову евакуацію дітей, то в будь-якому разі вживу вчити було б нікого. Але знаєте що приємно? Всі батьки в один голос сказали — ми з вами! Куди б вони не виїхали — діти продовжать займатися у мене онлайн. І це так приємно!", — поділилася думками Катерина Василівна.
Як повідомляв "Телеграф", президент Володимир Зеленський провів Ставку з головнокомандувачем Сирським, за підсумками якої заявив, що Україна додатково посилить Покровський напрямок. Ситуація на сході залишається дуже напруженою.