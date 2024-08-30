"В Киеве так много жизни": трогательная история эвакуированной преподавательницы игры на фортепиано из Покровска

По словам женщины, в городе становится с каждым днем все тревожнее

Российские оккупанты все ближе продвигаются к Покровску. Жители вынуждены эвакуироваться из города, историю эвакуированной преподавательницы игры на фортепиано рассказали в сети.

Об этом в Facebook написал таксист и блогер Антон Корнийчук. Его попросила встретить Екатерину Васильевну ее бывшая ученица.

"Антон, здесь в Киеве так много жизни! Совершенно не чувствуется война. Столько людей, столько машин. Так необычно. В Покровске же наоборот каждый день людей становится меньше… И вот пока я была в пути на мой город сбросили первый ФАБ 500", – рассказала женщина.

Она уже на пенсии, однако продолжает работать преподавательницей игры на фортепиано в Покровской музыкальной школе. Наверное, Екатерина Васильевна очень хороший педагог, так как между ней и заказчицей поездки, Анастасией, теплые отношения держатся уже более 20 лет.

"Стася мне всю голову уже выела, чтобы я уезжала. Она же за границей с первых дней полномасштабного, так ей кажется, что в Покровске невозможно жить сейчас. Видит обстрелы в новостях и думает, что это так постоянно и во всем городе. А оно ведь не так еще. Все работает у нас. Вода, газ, электричество – все есть. Хоть и становится тревожнее с каждым днем", – рассказала преподавательница.

Она добавила, что если бы не бывшая ученица, не решилась бы на эвакуацию. Ведь Анастасия не только убедила ее уехать из Покровска, но и предложила жить в своей квартире в Киеве.

"Да я не знаю, решилась ли, если бы не Стася. Это ведь где-то надо было бы жить. А если есть ключи от квартиры в Киеве, то почему же? Можно и переселиться. Хотя все равно тревожно. Может, это ненадолго?", — надеется пани Катерина.

Она рассказала, что до последнего времени работала с учениками офлайн и видела детей. Однако сейчас в Покровске была объявлена принудительная эвакуация детей. Теперь музыкальная школа продолжит свою работу онлайн.

"У нас же объявили принудительную эвакуацию детей, то в любом случае вживую учить было бы некого. Но знаете что приятно? Все родители в один голос сказали — мы с вами! Куда бы они не уехали — дети продолжат заниматься у меня онлайн. И это так приятно!", — поделилась мыслями Екатерина Васильевна.

Как сообщал "Телеграф", президент Владимир Зеленский провел Ставку с главнокомандующим Сырским, по итогам которой заявил, что Украина дополнительно усилит Покровское направление. Ситуация на востоке остается очень напряженной.