Багато хто й досі цього не знає: як сказати українською горяща путівка

Це потрібно запам'ятати раз та назавжди

Чимало українців часто вживають російські фрази, не усвідомлюючи, що їхній дослівний переклад не завжди є коректним. Важливо позбуватися таких конструкцій у своєму мовленні.

Багато українців не знають, як правильно перекласти вираз "горяща путівка". Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

"Чи не в кожному місті України можна побачити ось таку рекламу: "Мережа магазинів горящих путівок". На жаль, власник цієї мережі щедро засіває нашу країну суржиком. Слова "горящий" немає в нашій мові. Так само, як "ідущий хлопець" чи "бігуча дівчина". Правда ж звучить неоковирно? "Ідучий", "бігучий", "горящий", "починаючий"… Це слова з російської мови, одягнуті в українську фонетику. Іншими словами — суржик", — розповів він.

За словами мовознавця, українські відповідники цьому та схожим словам можна підібрати кількома способами. Зокрема можна вжити описовий аналог.

"Наприклад, "идущий парень" українською скажемо "хлопець, що йде". "Бегущая девушка" — "дівчина, що біжить". Другий спосіб — добираємо іменник. Наприклад, "начинающий журналист" можна сказать "журналіст-початківець", "потопающий" — "потопельник". Третій спосіб — добираємо прикметник. Наприклад, "подрастающее поколение" — "молоде покоління". Або "горящая путевка" — "гаряча путівка", — підкреслив Авраменко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, як українською правильно сказати "з прошедшим". Виявляється, можна використати два варіанти.