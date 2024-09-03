Чудо природы, которому 700 млн лет: где в Украине бесплатно покупаться в уникальном изумрудном озере (фото, видео)

Красивое место с "диким" пляжем

В Украине много мест для отдыха. Они облагорожены и обустроены, как Дружбовский карьер в Житомирской области, так и "дикие", как Базальтовые Столбы на Ровенщине.

Это место – одно из 7 чудес Украины. Его создала сама природа, а хозяйственная деятельность человека уже показала это волшебство нам. Высокие скалы из черного базальта – это магматическая порода, разбитая трещинами, и ей 700 миллионов лет. Недалеко от места отдыха и озера есть и работающие карьеры, но нас интересует недействующий. Его затопило, и это создало уникальное место для отдыха с невероятным видом и изумрудным озером.

Колонны базальта в форме многогранников достигают 30 метров – это как девятиэтажное здание. Летом сюда ездят купаться, а в более холодное время года — просто насладиться монументализмом природы.

camping.com.ua / Место имеет величественный вид

Посреди карьера есть небольшой островок в форме сердца — его называют "Остров любви". Столбы находятся не только над озером, но и под ним. Поэтому сюда съезжаются и любители дайвинга — ни дне есть на что посмотреть.

Как обустроено место отдыха

Здесь нет пляжа в классическом его смысле. К воде ведет естественная базальтовая "лестница". Места для купания – дикие и бесплатные.

find-way.com.ua / Прекрасное место для кемпинга

Нет ни магазина, ни места для ночлега. Поэтому это идеальный вариант, чтобы приехать сюда с палаткой. Еду и воду нужно брать с собой.

Как доехать до Базальтового

Навигатор – ваш друг, ведь на дороге мало указателей. Автомобилем из Киева это займет около пяти часов через Ровно и Костополь. С Ровно ехать чуть больше часа.

Дорога из Киева займет около 5 часов

Общественным транспортом добраться до Базальтового тоже можно, но есть нюансы. Простейшая часть — поездом "Киев-Ровно" или "Киев-Ковель" или автобусом доехать до Ровно. Тогда автобусом в Костополь. Отсюда еще 20 километров тех же "нюансов" — к селам Базальтово или Берестовец ходят маршрутки, но очень редко. Потому или ждать автобус, или стопить машины. Хорошим вариантом будет дождаться в Ровно прямого автобуса в Берестовец — они отправляются четыре раза в сутки.

В общем, это прекрасное место для любителей палаток и дикого отдыха на природе. Также мы рассказывали, сколько будет стоить "бархатный сезон" в Одессе.