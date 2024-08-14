Великий друг України збирається піти у відставку найближчим часом: що про це відомо
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Очікується, що прем’єр пояснить своє рішення на майбутній прес-конференції
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, ймовірно, піде у відставку вже у наступному місяці. Він вирішив не балотуватись на наступних президентських виборах правлячої партії.
Про це повідомляє місцеве видання NHK. За його даними, прем’єр нібито про це заявив особисто під час розмови з одним із високопосадовців.
Також варто зазначити, що про рішення Кісіди піти у відставку з посади лідера правлячої партії писала також і низка японських ЗМІ. Очікується, що прем’єр пояснить своє рішення на майбутній пресконференції.
Як зазначає NHK, відповідна заява глави японського уряду пролунала на тлі недавнього скандалу в країні навколо збору коштів, до якого було замішано кілька фракцій правлячої партії.
"Недавні опитування NHK показують, що кабінет Кісіди має низький рейтинг схвалення", — йдеться у матеріалі.
Фуміо Кісіда
Кісіда вступив на посаду прем’єр-міністра Японії 4 жовтня 2021 року після того, як став президентом ЛДП з 29 вересня 2021-го.
Під час широкомасштабного вторгнення РФ до України інтенсифікував підтримку Києва з боку Токіо.
У 2023-го році особисто приїжджав в Україну для переговорів на найвищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.
Під час його правління Японія виділяла Україні мільярди доларів допомоги, а також вводила санкції проти фізосіб та юридичних осіб із РФ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Японії оцінили, чи здатна РФ застосувати ядерку.