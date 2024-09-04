Стал шестым: глава МИД Кулеба написал заявление об отставке

Высокопоставленный чиновник пока никак не прокомментировал свое увольнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке с должности. Обращение главы МИД будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной Рады Украины.

Об этом сообщил спикер парламента Украины Руслан Стефанчук. Сообщение сделал в своем Facebook.

"В соответствии с пунктом 12, частью первой статьи 85, частью второй статьи 115 Конституции Украины, пунктом 1, частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" прошу принять мою отставку с должности Министра иностранных дел Украины", — написал Кулеба.

Дмитрий Кулеба стал шестым подавшим в отставку министром. По состоянию на 9:20 чиновник никак не прокомментировал свое увольнение.

Напомним, во вторник, 3 сентября, заявления на увольнение написали министр юстиции Денис Малюска, глава Минстратегпрома Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер Ирина Верещук.

Также в отставку подал глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Раде анонсировали "большую перезагрузку". Сколько министров Кабмина лишатся должностей рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.