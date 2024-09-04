Чоловік, який втратив родину у Львові, є родичем Франка: він вижив дивом (фото)

Вже стало відомо, як Ярославу вдалося вижити

Чоловік, сім’ю якого 4 вересня вбила РФ під час ракетного обстрілу Львова, походить із роду українського письменника Івана Франка.

Про це повідомляє місцеве медіа "Так люблю той Львів ". Видання стверджує, що Ярослав Базилевич є онуком Зоряна Базилевича – небожа Ольги Франко. На підтвердження своїх слів, автори посту також публікують скріншоти зі сторінки Ярослава, де він фотографується зі своїм дідусем, відмічаючи його ім'я— Зорян Базилевич.

Чи той самий це Базилевич — поки не підтверджено.

Також стало відомо, як Ярославу вдалося вижити. Так, згідно з попередніми даними представників ДСНС, чоловік перебував разом із сім’єю на сходовій клітці (під її завалами і знайшли тіла його дружини та дочок), однак у якийсь момент Ярослав зайшов додому, щоб взяти води. Це його й урятувало.

Нагадаємо, що під час обстрілу чоловік втратив дружину Євгенію та трьох дочок — Ярину, Дар’ю та Емілію. Сам Ярослав зараз перебуває у критичному стані.

Раніше ми писали про те, що росіяни здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. Близько 03:30-04:00 щонайменше чотири борти Ту-95МС випустили крилаті ракети Х-101 із району міста Енгельс. Також вони підняли в повітря два МІГ-31К. Паралельно ворог запустив "шахеди". Найсильніше від атаки постраждав Львів. Побачити наслідки обстрілу в місті можна за посиланням.