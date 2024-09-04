Мужчина, потерявший семью во Львове, является родственником Франко: он выжил чудом (фото)

Уже стало известно, как Ярославу удалось выжить

Мужчина, семью которого 4 сентября убила РФ во время ракетного обстрела Львова, происходит из рода украинского писателя Ивана Франко.

Об этом сообщает местное медиа "Так люблю той Львів". Издание утверждает, что Ярослав Базилевич является внуком Зоряна Базилевича – племянника Ольги Франко. В подтверждение своим словам, авторы поста также публикуют скриншоты со страницы Ярослава, где он фотографируется со своим дедушкой, отмечая его имя — Зорян Базилевич.

Тот ли это Базилевич — пока не подтверждено.

Также уже стало известно, как Ярославу удалось выжить. Так, согласно предварительным данным представителей ГСЧС, мужчина находился вместе с семьей на лестничной клетке (под её завалами и нашли тела его жены и дочерей), однако в какой-то момент Ярослав зашел домой, чтобы взять воды. Это его и спасло.

Напомним, что во время обстрела мужчина потерял жену Евгению и троих дочерей — Ярину, Дарью и Эмилию. Сам Ярослав сейчас находится в критическом состоянии.

Ранее мы писали о том, что россияне совершили масштабную ракетную атаку по Украине. Около 03:30-04:00 по меньшей мере четыре борта Ту-95МС выпустили крылатые ракеты Х-101 из района города Энгельс. Также они подняли в воздух два МиГ-31К. Параллельно враг запустил "шахеды". Сильнее всего от атаки пострадал Львов. Увидеть последствия обстрела в городе можно по ссылке.