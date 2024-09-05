Відключення світла не зачепили економіку? Влада розповіла, що зараз з ВВП України

Відключення світла не вплинуло на ВВП України, звіт Мінекономіки

Попри несприятливі прогнози експертів, постійні відключення електроенергії, які неабияк ускладнили роботу підприємств країни, валовий внутрішній продукт (ВВП) України продовжує зростати. Це стало можливим, серед іншого, завдяки ранньому збору врожаю.

Про це йдеться в останньому звіті Міністерства економіки України. Так, у липні 2024 року ріст ВВП (показник загального стану економіки) в Україні прискорився до 2,7% порівняно з 1,6% у червні.За підсумками січня-липня 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,0% [±1%], що відповідає прогнозованим тенденціям.

У Мінекономіки підкреслили, що в липні 2024 року держава працювала в умовах суворих графіків віялових відключень електрики, оскільки її не вистачало. Це, як наслідок, ускладнювало діяльність підприємств та збільшувало їхні витрати, а також впливало на споживачів товарів і послуг.

Попри це, економіка змогла компенсувати негативний вплив енергетичної кризи завдяки:

високій адаптивності до складних умов та наявному досвіду реагування на подібні виклики, зокрема можливості деяких виробників забезпечувати себе електроенергією через прямий імпорт;

ранньому початку збору врожаю озимини завдяки погодним умовам;

стабільності у роботі Українського морського коридору;

значним бюджетним видаткам на будівництво інженерних об'єктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи просяде курс долара в Україні до 70 гривень. За словами експерта, це може відбутися через ряд певних чинників, таких як зміна регулювання на ринку чи економічна ситуація.