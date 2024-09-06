Могут ли переселенцы получить отсрочку от мобилизации: есть определенные условия

Для оформления необходимо подготовить некоторые документы

В Украине идет общая мобилизация, однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку. Это касается и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Адвокат Дмитрий Франчук рассказал в комментарии для РБК-Украина о порядке мобилизации мужчин, зарегистрированных на временно оккупированных территориях, и как такие люди могут получить отсрочку. Он пояснил, что условия военного учета для ВПЛ регулируются Постановлением Кабинета Министров №1487 от 30 декабря 2022 года.

Согласно действующему законодательству, взятие на военный учет прибывших с временно оккупированных территорий граждан осуществляется после их регистрации как внутренне перемещенных лиц.

Для этого они должны подать в ТЦК следующие документы:

заявление;

паспорт гражданина Украины;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для лиц, уволенных в запас — учетно-послужную карточку, предписание воинской части;

для тех, кто был уволен по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам – свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность увольнения;

решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе (при).

По словам юриста, люди, вынужденно переехавшие из-за войны, могут получить отсрочку от мобилизации, поскольку они оказались в сложной ситуации. Решение по каждому переселенцу принимается индивидуально, учитывая его обстоятельства.

Также Франчук предостерег: если документы, подтверждающие статус ВПЛ, не были поданы в ТЦК, это может считаться нарушением закона, даже если лицо потеряло свои документы во время войны. Он советует переселенцам обратиться в центр комплектования и предоставить данные о регистрации.

Ситуация с мобилизацией лиц, имеющих прописку на временно оккупированных территориях, сложнее.

"Как правило, учитывается фактическое место жительства лица, а не место прописки. То есть, если человек проживает на подконтрольной Украине территории, он подлежит общим правилам мобилизации", — пояснил адвокат.

Сначала войны людей, прописанных на неподконтрольных территориях Донбасса, не мобилизовали из-за некоторых сложностей. Но сейчас ситуация изменилась, и если такие люди находятся на подконтрольной Украине территории и подпадают под мобилизацию по возрасту и состоянию здоровья, они могут быть призваны на службу, отметил юрист.

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