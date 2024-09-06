Голову Закарпатської ОВА Микиту звільнили: "Телеграф" дізнався, хто може посісти його місце

Кандидат має відношення до політичної діяльності

У пʼятницю, 6 серпня, Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. Де він буде працювати та хто очолить його посаду?

Джерела "Телеграфу" розповіли, що Микита ймовірніше працюватиме в Офісі президента замість звільненого напередодні Олексія Кулеби. А місце голови Закарпатської ОВА може очолити:

Мирослав Білецький. Нині він перший заступник голови обласної державної адміністрації Закарпаття.

"Телеграф" розповів, що відомо про Віктора Микиту. А також Мирослава Білецького.

Віктор Микита

У 2002 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "Правознавство".

Після цього почав працювати у правоохоронних органах. Зокрема, був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області та займав відповідальну посаду в центральному апараті спецслужби.

З 2013 року по 2014 рік служив у Донецьку.

У 2015-2018 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпатської області по боротьбі з організованою злочинністю.

У 2018-2021 роках обіймав таку саму посаду в Запорізькій області.

У 2021 році — перший заступник начальника ГУ СБУ.

10 грудня 2021 року був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Має звання полковника.

Одружений, виховує чотирьох дітей.

Мирослав Білецький

Працював молодшим спеціалістом, заступником директора ПП "Роgoda".

Працював директором Нанківського цегельного заводу, директором приватного підприємства "Хуст-спецавтотранс".

Був головою правління СТОВ "Україна".

Був депутатом Закарпатської обласної ради VI і VIІ скликань. У складі депутатського корпусу ради VІIІ скликання входить у постійну комісію обласної ради з питань бюджету.

Із лютого 2021 року — перший заступник голови Закарпатської обласної державної (зараз військової) адміністрації.

Раніше "Телеграф" писав, чому вирішили звільнити одразу половину міністрів. Політолог Якубін вважає, що у нового складу Кабміну немає чіткого плану дій.