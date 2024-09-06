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Голову Закарпатської ОВА Микиту звільнили: "Телеграф" дізнався, хто може посісти його місце

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Закарпатська ОВА, Віктор Микита Новина оновлена 06 вересня 2024, 16:45
Закарпатська ОВА, Віктор Микита. Фото Колаж "Телеграф"

Кандидат має відношення до політичної діяльності

У пʼятницю, 6 серпня, Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. Де він буде працювати та хто очолить його посаду?

Джерела "Телеграфу" розповіли, що Микита ймовірніше працюватиме в Офісі президента замість звільненого напередодні Олексія Кулеби. А місце голови Закарпатської ОВА може очолити:

  • Мирослав Білецький. Нині він перший заступник голови обласної державної адміністрації Закарпаття.

"Телеграф" розповів, що відомо про Віктора Микиту. А також Мирослава Білецького.

Віктор Микита

  • У 2002 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "Правознавство".
  • Після цього почав працювати у правоохоронних органах. Зокрема, був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області та займав відповідальну посаду в центральному апараті спецслужби.
  • З 2013 року по 2014 рік служив у Донецьку.
  • У 2015-2018 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпатської області по боротьбі з організованою злочинністю.
  • У 2018-2021 роках обіймав таку саму посаду в Запорізькій області.
  • У 2021 році — перший заступник начальника ГУ СБУ.
  • 10 грудня 2021 року був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації.
  • Має звання полковника.
  • Одружений, виховує чотирьох дітей.

Мирослав Білецький

  • Працював молодшим спеціалістом, заступником директора ПП "Роgoda".
  • Працював директором Нанківського цегельного заводу, директором приватного підприємства "Хуст-спецавтотранс".
  • Був головою правління СТОВ "Україна".
  • Був депутатом Закарпатської обласної ради VI і VIІ скликань. У складі депутатського корпусу ради VІIІ скликання входить у постійну комісію обласної ради з питань бюджету.
  • Із лютого 2021 року — перший заступник голови Закарпатської обласної державної (зараз військової) адміністрації.

Раніше "Телеграф" писав, чому вирішили звільнити одразу половину міністрів. Політолог Якубін вважає, що у нового складу Кабміну немає чіткого плану дій.

Теги:
#Закарпатська ОДА #Микита