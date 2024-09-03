Звільнення голови "Укренерго" наробило галасу: члени Наглядової ради звільняються, а сам Кудрицький висловився

Доббені та Андреасен нібито відчували "політичний тиск" з перших днів роботи в Наглядовій раді

Після звільнення голови "Укренерго" Володимира Кудрицького незалежні члени Наглядової ради енергокомпанії ухвалили рішення про дострокове припинення своїх повноважень. Зробили вони це через незгоду з рішенням щодо голови "Укренерго", яке вони вважають "політично мотивованим".

Про це заявили голова Наглядової ради Даніель Доббені та член ради Педер Андреасен на офіційній сторінці "Укренерго" у Facebook. За їх словами, Кудрицького було звільнено більшістю членів Наглядової ради під час позачергового засідання з ініціативи самого Кудрицького, який надав звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині.

Доббені та Андреасен вважають, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично мотивованим і, "за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав".

"Ми віддаємо належне Правлінню "Укренерго" та всьому колективу Компанії, які в буремні часи війни продемонстрували безпрецедентну мужність та професіоналізм. Результати роботи "Укренерго" за ці 2,5 роки cвідчать про це як найкраще. "Укренерго" успішно виконала свої основні стратегічні цілі попри російське вторгнення. ", — сказали вони.

Вони зазначили, що прийшли до Наглядової ради компанії у грудні 2021 року як експрезиденти асоціації операторів європейської континентальної мережі ENTSO-E, щоб допомогти "Укренерго" від’єднатися від енергосистем Росії та Білорусі та інтегруватися з європейською мережею, проте майже відразу нібито відчули "політичний тиск".

"Спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в Правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви. Ми регулярно отримували звіти від менеджменту Компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію Компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів", — стверджують вони.

На думку Доббені та Андреасена, сьогодні корпоративне управління Компанією за стандартами ОЕСР поставлене під сумнів. А тому вони не бачать можливості продовжувати свою роботу у Наглядовій Раді "Укренерго".

"Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці "Укренерго" з операторами-членами ENTSO-E", — підсумували вони.

Варто зазначити, що резонансна заява членів Наглядової ради вже викликала ажіотаж у мережі. Наприклад, журналіст Європейської правди Сергій Сидоренковже назвав заяву Доббені та Андреасена "безпрецедентною".

"Я не енергетик і власна думка значення не має. Але фактом є те, що я не пригадую настільки ОДНОСТАЙНОЇ підтримки звільнюваного посадовця у жодній сфері — буквально УСІМА експертами і учасниками ринку. І навіть представниками партії влади.", — зазначив він, додаючи, що не виключає зв’язку будь-якої корупційної складової зі звільненням Кудрицького "Водночас і увага тепер буде неймовірною".

Важливо: сам Кудрицький вже прокоментував своє звільнення. Він зазначив, що незважаючи на окремі повідомлення в медіа, рішення Наглядової ради щодо його звільнення не має жодного відношення до питання захищеності підстанцій "Укренерго".

"Я представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було…На підстанціях "Укренерго" побудовано понад 60 антидронових укриттів. Вони врятували десятки автотрансформаторів цього року. Це не означає, що після прильоту декількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за декілька днів, відновити її роботу", — заявив глава "Укренерго".

Кудрицький також підтвердив, що позачергове засідання наглядової ради (НС) ініціював він сам, бо переконаний, що питання зміни керівника "Укренерго" є повноваженнями виключно Наглядової ради.

За словами Кудрицького, останнім часом в анонімних телеграм-каналах та деяких ЗМІ було розгорнуто кампанію з дискредитації "Укренерго".

"Я попросив пресслужбу зібрати ці публікації – вийшов пухленький каталог штучно поширених, майже ідентичних та бездоказових повідомлень, які спрямовані на руйнування іміджу компанії", — заявив колишній глава енергокомпанії.

Крім того, ексглава "Укренерго" розповів, що в.о. голови правління компанії призначено Олексія Брехта, який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури в енергокомпанії. Кудрицький вважає, що його наступник має бути обраний на прозорому публічному конкурсі і він упевнений, що досвід Олексія Брехта та команди "Укренерго" забезпечить належну підготовку енергосистеми до зими.

Як повідомлялося раніше, інформація про звільнення Кудрицького з’явилася 30 серпня, коли це питання було обговорено під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.