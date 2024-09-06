Главу Закарпатской ОВА Микиту уволили: "Телеграф" узнал, кто может занять его место

Кандидат имеет отношение к политической деятельности

В пятницу, 6 августа, Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты. Где он будет работать и кто возглавит его должность?

Источники "Телеграфа" рассказали, что Микита будет вероятнее работать в Офисе президента вместо уволенного накануне Алексея Кулебы. А место главы Закарпатской ОВА может возглавить:

Мирослав Белецкий. Сейчас он первый заместитель председателя облгосадминистрации Закарпатья.

"Телеграф" рассказал, что известно о Викторе Миките. А также Мирослава Билецкого.

Виктор Микита

В 2002 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "Правоведение".

После этого начал работать в правоохранительных органах. В частности, являлся заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области и занимал ответственный пост в центральном аппарате спецслужбы.

С 2013 по 2014 год служил в Донецке.

В 2015-2018 годах являлся руководителем спецподразделения СБУ Закарпатской области по борьбе с организованной преступностью.

В 2018-2021 годах занимал такую же должность в Запорожской области.

В 2021 году – первый заместитель начальника ГУ СБУ.

10 декабря 2021 года был назначен главой Закарпатской облгосадминистрации.

Имеет звание полковника.

Женат, воспитывает четырех детей.

Мирослав Белецкий

Работал младшим специалистом, заместителем директора ПП "Роgoda".

Работал директором Нанковского кирпичного завода, директором частного предприятия "Хуст-спецавтотранс".

Был главой правления СООО "Украина".

Был депутатом Закарпатского областного совета VI и VII созывов. В составе депутатского корпуса совета VIII созыва входит в постоянную комиссию областного совета по бюджету.

С февраля 2021 года – первый заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Ранее "Телеграф" писал, почему решили уволить сразу половину министров. Политолог Якубин считает, что у нового состава Кабмина нет четкого плана действий.