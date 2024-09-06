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Главу Закарпатской ОВА Микиту уволили: "Телеграф" узнал, кто может занять его место

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Закарпатская ОВА, Виктор Микита Новость обновлена 06 сентября 2024, 17:00
Закарпатская ОВА, Виктор Микита. Фото Коллаж "Телеграф"

Кандидат имеет отношение к политической деятельности

В пятницу, 6 августа, Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты. Где он будет работать и кто возглавит его должность?

Источники "Телеграфа" рассказали, что Микита будет вероятнее работать в Офисе президента вместо уволенного накануне Алексея Кулебы. А место главы Закарпатской ОВА может возглавить:

  • Мирослав Белецкий. Сейчас он первый заместитель председателя облгосадминистрации Закарпатья.

"Телеграф" рассказал, что известно о Викторе Миките. А также Мирослава Билецкого.

Виктор Микита

  • В 2002 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "Правоведение".
  • После этого начал работать в правоохранительных органах. В частности, являлся заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области и занимал ответственный пост в центральном аппарате спецслужбы.
  • С 2013 по 2014 год служил в Донецке.
  • В 2015-2018 годах являлся руководителем спецподразделения СБУ Закарпатской области по борьбе с организованной преступностью.
  • В 2018-2021 годах занимал такую же должность в Запорожской области.
  • В 2021 году – первый заместитель начальника ГУ СБУ.
  • 10 декабря 2021 года был назначен главой Закарпатской облгосадминистрации.
  • Имеет звание полковника.
  • Женат, воспитывает четырех детей.

Мирослав Белецкий

  • Работал младшим специалистом, заместителем директора ПП "Роgoda".
  • Работал директором Нанковского кирпичного завода, директором частного предприятия "Хуст-спецавтотранс".
  • Был главой правления СООО "Украина".
  • Был депутатом Закарпатского областного совета VI и VII созывов. В составе депутатского корпуса совета VIII созыва входит в постоянную комиссию областного совета по бюджету.
  • С февраля 2021 года – первый заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Ранее "Телеграф" писал, почему решили уволить сразу половину министров. Политолог Якубин считает, что у нового состава Кабмина нет четкого плана действий.

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#Закарпатская ОГА #Микита