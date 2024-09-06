Главу Закарпатской ОВА Микиту уволили: "Телеграф" узнал, кто может занять его место
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Кандидат имеет отношение к политической деятельности
В пятницу, 6 августа, Кабмин согласовал увольнение главы Закарпатской ОВА Виктора Микиты. Где он будет работать и кто возглавит его должность?
Источники "Телеграфа" рассказали, что Микита будет вероятнее работать в Офисе президента вместо уволенного накануне Алексея Кулебы. А место главы Закарпатской ОВА может возглавить:
- Мирослав Белецкий. Сейчас он первый заместитель председателя облгосадминистрации Закарпатья.
"Телеграф" рассказал, что известно о Викторе Миките. А также Мирослава Билецкого.
Виктор Микита
- В 2002 году окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "Правоведение".
- После этого начал работать в правоохранительных органах. В частности, являлся заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области и занимал ответственный пост в центральном аппарате спецслужбы.
- С 2013 по 2014 год служил в Донецке.
- В 2015-2018 годах являлся руководителем спецподразделения СБУ Закарпатской области по борьбе с организованной преступностью.
- В 2018-2021 годах занимал такую же должность в Запорожской области.
- В 2021 году – первый заместитель начальника ГУ СБУ.
- 10 декабря 2021 года был назначен главой Закарпатской облгосадминистрации.
- Имеет звание полковника.
- Женат, воспитывает четырех детей.
Мирослав Белецкий
- Работал младшим специалистом, заместителем директора ПП "Роgoda".
- Работал директором Нанковского кирпичного завода, директором частного предприятия "Хуст-спецавтотранс".
- Был главой правления СООО "Украина".
- Был депутатом Закарпатского областного совета VI и VII созывов. В составе депутатского корпуса совета VIII созыва входит в постоянную комиссию областного совета по бюджету.
- С февраля 2021 года – первый заместитель председателя Закарпатской областной государственной администрации.
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