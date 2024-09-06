"Повинен перестати говорити": в Білому домі різко відповіли на путінські слова про "підтримку" Гарріс

Путін робить коментарі, які нікого не цікавлять та ні на що не впливають

Російському так званому "президенту" Володимиру Путіну потрібно припинити спроби втручатися в американські вибори та коментувати їх – його думка з цього приводу нікому не цікава. Тільки народ США вирішує, хто стане президентом, Путін в цьому питанні нічого не вирішує.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки". Таким чином він відреагував на недолугий коментар "президента Росії", у якому той заявив, що нібито підтримує на виборах в США Камалу Гарріс.

"Путін повинен перестати говорити про наші вибори. Крапка. Він не повинен нікому надавати перевагу — тому чи іншому. Тож ми були б дуже вдячні, якби пан Путін "А" — припинив говорити про наші вибори, і "Б" — припинив у них втручатися", – сказав Кірбі.

Зазначимо, що так званий "президент Росії" Володимир Путін 5 вересня в іронічному ключі прокоментував вибори у США. Він назвав "фаворита" для РФ у передвиборчих перегонах – за його словами, раніше це був чинний президент США Джозеф Байден, але зараз Кремль нібито підтримує Камалу Гарріс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін зробив нові цинічні заяви про війну в Україні. За його словами, армія РФ в Україні "зараз ставить під свій контроль територію квадратними кілометрами". Також він сказав, що Україна нібито не зацікавлена у закінченні бойових дій.