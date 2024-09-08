Був із Зеленським "на ножах": що стало причиною конфлікту між президентом України та Масляковим

Володимир Зеленський відтоді здобув репутацію КВКшника, який зміг "послати" Маслякова.

Президент України, а тоді ще відомий комік та засновник "Квартал 95" Володимир Зеленський мав конфлікт з померлим КВКашником РФ Олександром Масляковим.

Про це стало відомо з інтервʼю "В гостях у Дмитра Гордона". Тоді Зеленський розповів деталі, чому стався конфлікт.

Глава держави тоді казав, що КВК став для нього потужним імпульсом у житті. Звідти його організаторські навички, здатність знаходити вихід із будь-якої ситуації та уміння відстоювати власну думку. Власне, це відстоюване ним право на свою думку стало причиною конфлікту між молодим капітаном команди "Квартал 95" та президентом КВК.

Команда із Кривого Рогу тоді вийшла у фінал вищої ліги КВК, в якому мала зустрітися зі збірною Москви. Навіть припущення про можливий виграш криворіжців тоді викликав категоричне несприйняття у забронзовілих московських чиновників. Команда Зеленського тоді цілком прогнозовано програла. Але вже всі можливі титули у КВК були ними завойовані, і криворіжцям за усіма законами жанру час було сходити зі сцени.

Суть конфлікту

Масляков тоді запропонував Зеленському залишитись у Москві редактором КВК, а команду розпустити.

"Ну, для мене це взагалі болюче питання: що таке розпустити друзів? Це що, раби?", – пригадав свою тодішню реакцію Володимир Зеленський.

Він ані миті не вагався, відмовившись від спокусливої пропозиції Маслякова. Саме це й стало причиною конфлікту між президентом КВК та капітаном однієї з найпопулярніших та найхаризматичніших команд пострадянського періоду.

Зеленський повернувся в Україну разом зі своєю командою. Вони тоді не знали, чи вдасться їм завоювати свого глядача та знайти гідну заміну насиченому життю. У них усе вийшло.

А Володимир Зеленський відтоді здобув репутацію КВКашника, який зміг "послати" Маслякова. Хоча буквально він його нікуди не посилав, а просто поставив ультиматум: або вся команда залишається, або вся йде разом із ним, капітаном.

Зеленський згадував, що років через десть після цього конфлікту, якось під час зустрічі вони нормально поспілкувались із Масляковим, і той навіть привітав Володимира із заслуженим кар'єрним успіхом. Тоді він ще не був українським президентом.

Нагадаємо, що в Росії помер відомий КВКашник Олександр Масляков. Йому було 82 роки. "Телеграф" розповідав, що стало причиною смерті.