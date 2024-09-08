Был с Зеленским "на ножах": что стало причиной конфликта между президентом Украины и Масляковым

Зеленский с тех пор завоевал репутацию КВНщика, который смог "послать" Маслякова

Президент Украины, а тогда еще известный комик и основатель "Квартал 95" Владимир Зеленский имел конфликт с умершим КВН кашником РФ Александром Масляковым.

Об этом стало известно из интервью "В гостях у Дмитрия Гордона". Тогда Зеленский рассказал подробности, почему произошел конфликт.

Глава государства тогда говорил, что КВН стал для него мощным импульсом в жизни. Оттуда его организаторские навыки, способность находить выход из любой ситуации и умение отстаивать собственное мнение. Собственно, это отстаиваемое им право по своему мнению стало причиной конфликта между молодым капитаном команды "Квартал 95" и президентом КВН.

Команда из Кривого Рога тогда вышла в финал высшей лиги КВН, в котором должна была встретиться со сборной Москвы. Даже предположение о возможном выигрыше криворожцев тогда вызвало категорическое невосприятие у забронзовевших московских чиновников. Команда Зеленского тогда вполне прогнозируемо проиграла. Но уже все возможные титулы в КВН были ими завоеваны, и криворожцам по всем законам жанра пора было сходить со сцены.

Суть конфликта

Масляков тогда предложил Зеленскому остаться в Москве редактором КВН, а команду распустить.

"Ну, для меня это вообще болезненный вопрос: что такое распустить друзей? Это что, рабы?", – вспомнил свою тогдашнюю реакцию Владимир Зеленский.

Он ни мгновения не колебался, отказавшись от соблазнительного предложения Маслякова. Именно это и послужило причиной конфликта между президентом КВН и капитаном одной из самых популярных и харизматичных команд постсоветского периода.

Зеленский вернулся в Украину вместе со своей командой. Они тогда не знали, удастся ли им завоевать своего зрителя и найти достойную замену насыщенной жизни. У них все вышло.

А Владимир Зеленский с тех пор завоевал репутацию КВНщика, который смог "послать" Маслякова. Хотя буквально он его никуда не посылал, а просто поставил ультиматум: либо вся команда остается, либо вся идет вместе с ним, капитаном.

Зеленский вспоминал, что лет через десять после этого конфликта, как-то во время встречи они нормально пообщались с Масляковым, и тот даже поздравил Владимира с заслуженным карьерным успехом. Тогда он еще не был президентом Украины.

Напомним, что в России скончался известный КВНщник Александр Масляков. Ему было 82 года. Телеграф рассказывал, что стало причиной смерти.