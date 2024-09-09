Псоріаз, дерматит та інші: які хвороби шкіри звільняють від мобілізації
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Підтвердити діагноз потрібно на ВЛК
У травні цього року в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, що визначає перелік захворювань, які є підставою для звільнення громадян призовного віку від військової служби. Зокрема до списку входять хвороби шкіри та підшкірної клітковини.
"Телеграф" розповідає, про які саме захворювання йдеться. Згідно з наказом Міністерства оборони України №262, є підставою для визнання особи непридатною до військової служби такі діагнози, як:
- дифузний нейродерміт (атопічний дерматит);
- з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
- пухирчатка звичайна;
- герпетиформний дерматит;
- поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
- універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).
Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком військово-лікарської комісії. Лише наявність такого підтвердження дозволить уникнути мобілізації та звільнити від військової служби.
Нагадуємо, що не можуть призвати в армію військовозобов'язаних, які отримали серйозні травми шиї, голови, хребта, спинного мозку, органів грудної або черевної порожнини, а також кінцівок.
До цього ж списку входять:
- будь-які травми (переломи, струси, здавлення, контузія, чужорідне тіло, крововилив, розрив, набряк, політравма);
- термічні та хімічні опіки, відмороження, тепловий удар;
- баротравма, кесонна хвороба, асфіксія;
- ураження блискавкою, електричним струмом;
- впливу іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання;
- токсична дія мікроорганізмів I-II груп патогенності.
Отже, наявність захворювання або травми, що призвели до суттєвих порушень функцій організму, є підставою для визнання особи непридатною до військової служби.
Раніше "Телеграф" писав, з якими розладами психіки зараз не мобілізують. Люди з цими захворюваннями отримають статус "непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку".