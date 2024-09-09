Псоріаз, дерматит та інші: які хвороби шкіри звільняють від мобілізації

Підтвердити діагноз потрібно на ВЛК

У травні цього року в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, що визначає перелік захворювань, які є підставою для звільнення громадян призовного віку від військової служби. Зокрема до списку входять хвороби шкіри та підшкірної клітковини.

"Телеграф" розповідає, про які саме захворювання йдеться. Згідно з наказом Міністерства оборони України №262, є підставою для визнання особи непридатною до військової служби такі діагнози, як:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит);

з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком військово-лікарської комісії. Лише наявність такого підтвердження дозволить уникнути мобілізації та звільнити від військової служби.

Нагадуємо, що не можуть призвати в армію військовозобов'язаних, які отримали серйозні травми шиї, голови, хребта, спинного мозку, органів грудної або черевної порожнини, а також кінцівок.

До цього ж списку входять:

будь-які травми ( переломи, струси, здавлення, контузія, чужорідне тіло, крововилив, розрив, набряк, політравма );

); термічні та хімічні опіки, відмороження, тепловий удар;

баротравма, кесонна хвороба, асфіксія;

ураження блискавкою, електричним струмом;

впливу іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання;

токсична дія мікроорганізмів I-II груп патогенності.

Отже, наявність захворювання або травми, що призвели до суттєвих порушень функцій організму, є підставою для визнання особи непридатною до військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, з якими розладами психіки зараз не мобілізують. Люди з цими захворюваннями отримають статус "непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку".