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Псоріаз, дерматит та інші: які хвороби шкіри звільняють від мобілізації

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Мобілізація з захворюваннями
Мобілізація з захворюваннями. Фото Колаж "Телеграфу"

Підтвердити діагноз потрібно на ВЛК

У травні цього року в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, що визначає перелік захворювань, які є підставою для звільнення громадян призовного віку від військової служби. Зокрема до списку входять хвороби шкіри та підшкірної клітковини.

"Телеграф" розповідає, про які саме захворювання йдеться. Згідно з наказом Міністерства оборони України №262, є підставою для визнання особи непридатною до військової служби такі діагнози, як:

  • дифузний нейродерміт (атопічний дерматит);
  • з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
  • пухирчатка звичайна;
  • герпетиформний дерматит;
  • поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
  • універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком військово-лікарської комісії. Лише наявність такого підтвердження дозволить уникнути мобілізації та звільнити від військової служби.

Нагадуємо, що не можуть призвати в армію військовозобов'язаних, які отримали серйозні травми шиї, голови, хребта, спинного мозку, органів грудної або черевної порожнини, а також кінцівок.

До цього ж списку входять:

  • будь-які травми (переломи, струси, здавлення, контузія, чужорідне тіло, крововилив, розрив, набряк, політравма);
  • термічні та хімічні опіки, відмороження, тепловий удар;
  • баротравма, кесонна хвороба, асфіксія;
  • ураження блискавкою, електричним струмом;
  • впливу іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання;
  • токсична дія мікроорганізмів I-II груп патогенності.

Отже, наявність захворювання або травми, що призвели до суттєвих порушень функцій організму, є підставою для визнання особи непридатною до військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, з якими розладами психіки зараз не мобілізують. Люди з цими захворюваннями отримають статус "непридатний до військової служби зі зняттям з військового обліку".

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#Мобілізація #Непридатний #Хвороби