Батько Маска розкрив секрет сина, чому він розлюбив Україну: причини незрозумілі

Це не через ділові інтереси

Батько радника американського президента та засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска розповів, чому його син змінив свою позицію щодо війни в Україні. За словами Еррола Маска, на початку війни його син надав українцям Starlink, бо тоді це йому здавалося правильним рішенням.

Маск-старший категорично заперечив, що його син змінив позицію через бізнес-вигоду. Про це батько мільярдера розповів в інтерв'ю BBC News.

"О ні, це не через ділові інтереси. У нас є все. Нам не потрібні гроші. Нам не потрібен ще один успішний бізнес. У нас такі вже є", – заявив Еррол Маск, коли журналістка запитала про можливі бізнес-причини зміни поглядів його сина.

За словами батька Ілона Маска, коли війна лише почалася, надання Україні доступу до супутникового інтернету Starlink здавалося доречним. Однак ситуація змінилася — "ця війна не закінчується – вона тягнеться і тягнеться".

Еррол Маск також додав, що зараз його син, обіймаючи посаду радника президента США, має доступ до даних про фінансування війни в Україні. "Два тижні тому він сказав, що війна в Україні – це сама велика корупційна машина в історії людства. Це корупція, крадіжки і шахрайство", – наголосив Маск-старший.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Трампа відчувають загрозу від Маска. Мільярдер може відійти від своєї ролі радника президента США Дональда Трампа.