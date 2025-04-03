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Батько Маска розкрив секрет сина, чому він розлюбив Україну: причини незрозумілі

Автор
Наталія Кухарик
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Ілон Маск Новина оновлена 03 квітня 2025, 16:40
Ілон Маск. Фото Колаж "Телеграфу"

Це не через ділові інтереси

Батько радника американського президента та засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска розповів, чому його син змінив свою позицію щодо війни в Україні. За словами Еррола Маска, на початку війни його син надав українцям Starlink, бо тоді це йому здавалося правильним рішенням.

Маск-старший категорично заперечив, що його син змінив позицію через бізнес-вигоду. Про це батько мільярдера розповів в інтерв'ю BBC News.

"О ні, це не через ділові інтереси. У нас є все. Нам не потрібні гроші. Нам не потрібен ще один успішний бізнес. У нас такі вже є", – заявив Еррол Маск, коли журналістка запитала про можливі бізнес-причини зміни поглядів його сина.

За словами батька Ілона Маска, коли війна лише почалася, надання Україні доступу до супутникового інтернету Starlink здавалося доречним. Однак ситуація змінилася — "ця війна не закінчується – вона тягнеться і тягнеться".

Еррол Маск також додав, що зараз його син, обіймаючи посаду радника президента США, має доступ до даних про фінансування війни в Україні. "Два тижні тому він сказав, що війна в Україні – це сама велика корупційна машина в історії людства. Це корупція, крадіжки і шахрайство", – наголосив Маск-старший.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Трампа відчувають загрозу від Маска. Мільярдер може відійти від своєї ролі радника президента США Дональда Трампа.

Теги:
#Війна #Підтримка України #Ілон Маск