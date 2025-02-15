"Росія повернеться до G7 …". Бербок та Сікорський назвали умови

У 2014 році Росію виключили з G8

Під час Мюнхенської конференції з безпеки у Німеччині підіймалось питання і повернення Росії до "Великої сімки". Проте це можливо тільки після виведення військ з території України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Його колега з Німеччини Анналена Бербок підтримала цю заяву.

"Росія повернеться до G7 тільки після виведення військ з України", — сказав Сікорський.

За словами Бербок, наразі Росія на чолі з Володимиром Путіним дуже небезпечна і агресивна щодо інших країн G7. Тому наразі для РФ немає місця за столом цієї організації.

"Тому що путінська Росія — і я підкреслюю, путінська Росія, це не стосується громадян Росії. Є люди в Росії, які щодня моляться про те, щоб повернувся мир і свободу для всіх них. Тому ми чітко заявляємо: коли ця Росія під керівництвом Путіна атакує всіх інших сімох у групі, вона не може сидіти за столом. Якщо вона буде готова припинити нападати на нас, на вільний світ, то, звісно, там знову буде вільне місце", — сказала голова МЗС Німеччини.

Зауважимо, що у 2014 році, після окупації Криму, Росію виключили з G8. Після цього сформувалася "Група семи", до якої ввійшли США, Японія, Німеччина, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.

Нагадаємо, що Бербок розкритикувала промову віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції. За її словами, стійкий мир без участі Європи неможливий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росії загрожують нові санкції, адже "Велика сімка" поставила Путіна перед вибором.